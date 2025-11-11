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Lazio – Agricoltura, Righini: «Congratulazioni a Paola Murano, prima donna alla guida dell’Ordine dei Dottori Agronomomi di Roma»

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«Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Paola Muraro, eletta nuova presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Roma e provincia».
Lo ha detto l’assessore regionale del Lazio all’Agricoltura, Giancarlo Righini. In una nota lo stesso politico aggiunge: «La sua esperienza nel campo delle politiche ambientali e della sostenibilità, unita a una profonda conoscenza delle dinamiche agronomiche e forestali, rappresenta un valore aggiunto importante per l’intero comparto. La sua elezione, prima donna alla guida dell’Ordine di Roma e Provincia, testimonia anche un segnale positivo di rinnovamento e apertura all’innovazione e alla partecipazione. Sono certo che, insieme all’Ordine e ai suoi nuovi consiglieri, potremo proseguire la collaborazione proficua e costruttiva già avviata con il presidente uscente Flavio Pezzoli, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto. L’obiettivo rimane quello di promuovere la qualità delle produzioni agricole, la sostenibilità delle filiere e la valorizzazione del capitale naturale del nostro territorio».
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