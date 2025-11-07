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Lazio – Lotto e 10eLotto, pioggia di euro a Roma e provincia: vinti oltre 165mila euro

chiaro13
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Lazio a segno con il Lotto. Nell’ultima estrazione di giovedì 6 novembre, come riporta Agipronews, i premi più ricchi hanno portato nella regione una doppietta da oltre 101mila euro: colpo da 91.500 euro a Cerveteri, in provincia di Roma, in via Sergio Angelucci.
La vincita più alta del concorso è stata realizzata grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Roma. Da segnalare anche un ambo da 10mila euro centrato a Roma in via degli Aldobrandeschi. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,5 milioni di euro, per un totale di 1,1 miliardi di euro da inizio 2025. 10eLotto, a Roma doppietta da 65mila euro. Lazio in festa con il 10eLotto. Nel concorso di giovedì 6 novembre 2025, come riporta Agipronews, sono state realizzate a Roma due vincite da totali 65mila euro: la prima, da 50mila euro, centrata in via degli Aldobrandeschi con un 9 ‘Oro’, la seconda, da 15mila euro, in via Belsiana con un 8 ‘Oro’. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 23,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,3 miliardi da inizio anno.
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