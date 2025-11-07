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Cassino – Controllo Straordinario del Territorio da parte della Polizia: verifiche su autoveicoli, persone e attività commerciali

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La Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri, come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, ha eseguito dei servizi straordinari di controllo del territorio che ha interessato la città di Cassino.
L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria, dello spaccio di sostanze stupefacenti e all’esercizio molesto dell’accattonaggio, ha coinvolto operatori della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cassino e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. L’attività, svolta prevalentemente nelle zone interessate dalla movida e nelle principali articolazioni stradali, ha consentito di identificare quasi 120 persone, di cui 28 con pregiudizi penali e/o di polizia e di verificare la regolarità di quasi 70 veicoli. Nel complesso, le attività svolte nella giornata di venerdì 10 ottobre della Polizia di Stato su tutto il territorio provinciale, si possono così riassumere: 26 posti di controllo, 870 persone identificate, 308 veicoli controllati, 73 contravvenzioni al Codice della Strada, 1 documento ritirato, 1 attività commerciali controllate con l’elevazione di sanzioni amministrative. Ulteriori servizi di controllo straordinario interforze saranno disposti dal Questore nei prossimi giorni, anche in altre realtà della provincia.
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