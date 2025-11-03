Vico nel Lazio – Inaugurato il campo sportivo comunale San Giorgio

E’ stato inaugurato ieri il Campo Sportivo Comunale San Giorgio di Vico nel Lazio.
L’intervento di rifacimento e messa in sicurezza è stato reso possibile grazie a un finanziamento della Regione Lazio, ottenuto dal Comune nel 2020 ma rimasto inutilizzato fino a ieri. Grazie al grande impegno dell’Amministrazione Comunale e degli Uffici, si è riusciti a recuperare il contributo e a trasformarlo in un’opera concreta, restituendo alla comunità una struttura rinnovata e riconosciuta idonea anche dalla Federazione. È stata una giornata intensa e significativa – spiegano dal Comune – dedicata in gran parte al ricordo di persone che hanno donato tempo, impegno e passione al calcio di Vico nel Lazio. In particolare Dario Graziani, venuto a mancare pochi giorni fa, che insieme al fratello Gaspare è stato per molti anni un punto di riferimento della Polisportiva Vico nel Lazio, formando generazioni di giovani calciatori che ancora oggi lo ricordano con affetto. In sua memoria, all’ingresso del campo sportivo è stata scoperta una targa commemorativa a lui dedicata. Un pensiero è stato rivolto anche alla memoria di Gabriele Antonucci, scomparso di recente e troppo giovane. Giocava proprio su questo campo e i suoi compagni hanno voluto disputare la partita di oggi anche e soprattutto per Lui. Il ricordo va inoltre a tutte le altre persone che non ci sono più e che, con il loro impegno, hanno contribuito alla crescita del calcio a Vico nel Lazio; tra i tanti citiamo, Augusto Di Tullio, scomparso anche lui nel 2025. Come Amministrazione – ha spiegato il sindaco – siamo profondamente soddisfatti e onorati di restituire alla cittadinanza questa struttura, che permetterà finalmente di tornare a vivere il calcio a Vico dopo cinque anni di assenza. Un ringraziamento sincero va ai geometri Pelloni e Magnanti per la dedizione con cui, in questi due mesi, hanno seguito ogni fase dei lavori, alla ditta SabMar, esecutrice dei lavori, e all’Ufficio Tecnico Comunale di Vico nel Lazio, nella persona dell’architetto Lucia Lolli. Grazie anche al loro impegno oggi possiamo celebrare questa importante inaugurazione. Infine, vogliamo ringraziare tutta la cittadinanza per la numerosa e calorosa partecipazione, e Don Luigi Battisti, parroco del paese, per la sua presenza. Un grande in bocca al lupo al Real Vico nel Lazio per una splendida stagione!