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Regione Lazio – Bertucci: “Scendono tempi di attesa in sanità: prosegue il cambiamento di Rocca”

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“In due anni, grazie al grande lavoro del Presidente Francesco Rocca e di tutta la nostra amministrazione regionale, la media per fissare visite ed esami specialistici è scesa dai 42 giorni del 2023 ai 9 giorni del 2025”.
Lo afferma, Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, che aggiunge: “Come possiamo leggere sul Messaggero di ieri: un calo forte ed evidente dei tempi di attesa nella sanità regionale, una priorità che abbiamo messo nel mirino fin dai primi giorni di mandato ed un risultato che arriva con l’obbligo per le strutture private di mettere a disposizione del CUP le loro agende. Un traguardo di assoluta importanza che arriva grazie a trasparenza, monitoraggio e programmazione, un lavoro che non si fermerà qui ed un altro tassello di quell’opera di cambiamento della sanità regionale che Rocca sta portando avanti ed una risposta concreta e reale ad una esigenza tangibile e urgente dei nostri cittadini”.
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