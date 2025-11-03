Isola del Liri – Al via l’intervento di messa in sicurezza straordinario del fiume Liri (VIDEO)

Sono partiti questa mattina a Isola del Liri due speciali interventi di messa in sicurezza del territorio che stanno interessando i fiumi Liri e Fibreno.

L’intervento, che stanno portando avanti gli addetti del Consorzio di Bonifica Conca di Sora, prevede una bonifica di oltre un chilometro e mezzo delle sponde del Liri e successivamente quelle del Fibreno. Si tratta di due interventi molti importanti, che garantiranno la messa in sicurezza del territorio. Questa mattina hanno seguito l’avvio delle operazioni il sindaco Massimiliano Quadrini, l’assessore regionale Giancarlo Righini, il direttore del Consorzio di Sora Aurelio Tagliaboschi, il direttore dell’Anbi Lazio Andrea Renna. GUARDATE IL NOSTRO SERVIZIO. ASCOLTATE LE PAROLE DEL SINDACO, DELL’ASSESSORE RIGHINI, DEL DIRETTORE TAGLIABOSCHI, DEL DIRETTORE RENNA.