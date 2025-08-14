Lazio – Virus West Nile, 7 nuovi casi (uno in Ciociaria ad Amaseno)

West Nile, 7 nuovi casi positivi nel Lazio. Tra questi, è stata registrata una nuova positività ad Amaseno cittadina ciociara che si trova a pochi chilometri da Frosinone.

Tale stato di cose porta a tre in totale i casi registrati nella provincia ciociara. Dei 17 nuovi casi accertati, 12 presentano febbre, 4 manifestano una sindrome neurologica e un caso è un donatore asintomatico, individuato grazie ai rigorosi screening del Centro regionale sangue. I nuovi contagi, oltre ad Amaseno, sono stati rilevati nelle province di Latina (Aprilia, Latina, Pontinia e Sermoneta) e a Nettuno, nella provincia di Roma. Con questi ultimi dati, il totale delle infezioni da virus West Nile nel Lazio per il 2025 sale a 153. La maggior parte dei casi confermati si trova nella Asl di Latina (140), seguita da Asl Roma 6 (8), Asl di Frosinone (3), e Asl Roma 3 (1). Per difendersi dalla zanzara killer bisogno utilizzare repellenti e procedere alle disinfestazioni.