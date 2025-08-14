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Lazio – Temporali: l’allerta meteo esteso anche alla giornata di domani

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Il dipartimento di Protezione civile ha emesso, per la Regione Lazio, una previsione di: “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati”.
Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità, con validità dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 14/08/2025 e per le successive 6 ore, e dalla tarda mattinata di domani, venerdì 15/08/2025 e per le successive 6-9 ore, come segue: 14 agosto 2025 Allerta ‘gialla’ per criticità idrogeologica per temporali nei bacini di: Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e del Liri; ‘verde’ per tutti gli altri bacini e tipologie di rischio. 15 Agosto 2025 Allerta ‘gialla’ per per criticità idrogeologica per temporali nei bacini di: Appennino di Rieti, Aniene, del Liri e Costieri; ‘verde’ per tutti gli altri bacini e tipologie di rischio.
Regione – A1, chiusure notturne uscita stazione di Valmontone
Anagni – Pro Loco, i soci chiedono un’assemblea per verificare la legittimità di importanti decisioni
Frosinone – Manutenzione ordinaria e straordinaria, potature su tutte le strade comunali
Isola del Liri – Città “allagata” dalle acque piovane
Roma – “Banda del tonno” in manette, pacchi interi sotto i pannolini
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