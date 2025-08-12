Focus – Spiagge italiane tra canoni irrisori e prezzi alle stelle: la contraddizione del turismo balneare

(di Anna Ammanniti) I canoni pagati dai concessionari per l’uso del demanio marittimo nelle regioni italiane sono spesso bassissimi rispetto al valore economico delle spiagge. Tuttavia, gli utenti finali si trovano a fronteggiare costi elevati per ombrelloni e lettini, con tariffe in aumento che stanno spingendo molti italiani a rinunciare alle vacanze al mare. Il turismo balneare rappresenta una delle risorse più importanti e strategiche per l’economia italiana, con milioni di visitatori che ogni anno scelgono le spiagge del nostro Paese per trascorrere le proprie vacanze. Tuttavia, dietro il successo e l’attrattiva di queste località si nasconde una complessa realtà fatta di canoni concessori spesso bassissimi rispetto al valore economico reale delle spiagge e di prezzi elevati per i servizi offerti agli utenti finali. Questa disparità tra ciò che viene versato allo Stato e ciò che viene richiesto ai consumatori genera una contraddizione significativa, che ha implicazioni sia economiche sia sociali. Negli ultimi anni il tema dei canoni delle concessioni balneari italiane è diventato centrale in molte discussioni pubbliche e istituzionali. I dati più aggiornati sulle regioni costiere più rilevanti (Lazio, Toscana, Campania, Puglia, Emilia-Romagna, Sardegna e Sicilia) mostrano chiaramente come le somme versate dai concessionari siano spesso sproporzionate rispetto al valore reale e all’importanza economica delle spiagge occupate. Ad esempio, nel Lazio, che conta circa 6,1 milioni di metri quadrati di concessioni demaniali marittime, il gettito totale annuo è di circa 15,4 milioni di euro, equivalenti a circa 2,54 euro per metro quadrato. La Toscana, con una superficie simile di 6,46 milioni di metri quadrati e 917 stabilimenti attivi, genera 10,73 milioni di euro, poco meno di 1,66 euro al metro quadrato e circa 11.700 euro annui per stabilimento. In Campania, 5 milioni di metri quadrati di spiagge fruttano solo 5,3 milioni di euro, cioè 1,06 euro al metro quadrato, mentre la Puglia con 8,2 milioni di metri quadrati raggiunge 12,54 milioni di euro, pari a circa 1,53 euro per metro quadrato. Particolarmente emblematico è il caso dell’Emilia-Romagna, la regione con la maggiore superficie concessa, 14,39 milioni di metri quadrati, che produce però un canone annuo totale di soli 10,45 milioni di euro, cioè appena 0,72 euro al metro quadrato e circa 9.930 euro per ciascuno dei suoi 1.052 stabilimenti. Le isole maggiori, Sardegna e Sicilia, non fanno eccezione: la prima ha 9,56 milioni di metri quadrati con un gettito di 7,94 milioni di euro (0,83 euro/m²), mentre la Sicilia, con 1,88 milioni di metri quadrati, incassa circa 4,5 milioni, cioè 2,4 euro al metro quadrato. Questi numeri confermano il problema dei cosiddetti “canoni irrisori”: tariffe spesso obsolete, stabilite da normative nazionali o regionali che non tengono conto del valore turistico e commerciale delle località. Questa situazione si riflette in una mancata corrispondenza tra i ricavi milionari degli stabilimenti balneari e i modesti introiti pubblici da canoni concessori, in molti casi inferiori al costo di un affitto commerciale in aree urbane di pregio. Da un punto di vista giuridico, la materia è disciplinata da un insieme di norme che si sovrappongono e in qualche caso si contraddicono. Il Codice della Navigazione stabilisce che l’uso di beni demaniali marittimi è soggetto a concessione con canone, fissato dallo Stato. Tuttavia, la legge finanziaria del 2007 ha introdotto una tariffa nazionale per i canoni, calcolata principalmente in base alla superficie e al tipo di utilizzo, che negli anni è rimasta praticamente invariata. A complicare la situazione, nel 2018 la legge di bilancio ha prorogato le concessioni esistenti fino al 2033, rinviando l’obbligo di gare pubbliche previsto dalla Direttiva Europea Bolkestein del 2006, la quale impone che le concessioni demaniali debbano essere assegnate mediante procedura competitiva per garantire trasparenza e correttezza economica. Le sentenze della Corte di Giustizia Europea (C-458/14 e C-67/15) hanno dichiarato illegittime le proroghe automatiche senza gara, obbligando l’Italia a rivedere il sistema, ma il recepimento è stato rallentato da contenziosi e difficoltà politiche. Nel frattempo, la Commissione Europea ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia. L’attuale sistema presenta dunque molte criticità: l’aggiornamento insufficiente dei canoni, la forte disparità tra regioni, e la mancanza di un vero meccanismo concorrenziale mantengono inalterati equilibri economici che danneggiano sia la collettività sia le imprese più dinamiche. Per questo motivo, molte associazioni, esperti e rappresentanti istituzionali spingono per una riforma che introduca criteri più equi e trasparenti, con gare pubbliche, canoni commisurati al valore reale e meccanismi di premialità per chi investe in qualità e sostenibilità. Le spiagge italiane rappresentano una delle risorse più preziose del Paese, e il sistema dei canoni concessori deve evolversi per garantire una gestione più giusta, sostenibile e in linea con il diritto europeo. A fronte di questi canoni irrisori versati allo Stato, paradossalmente, gli utenti finali (bagnanti e famiglie) si trovano ad affrontare prezzi molto elevati nelle spiagge private. Questa estate, in particolare, è emerso un fenomeno significativo: molti italiani hanno rinunciato alle vacanze al mare a causa dei costi eccessivi per ombrelloni, lettini e sdraio. Nel Lazio, località come Sabaudia vedono prezzi che variano da circa 40 euro al giorno per una postazione con lettini nelle ultime file, fino a 80 euro per la prima fila, mentre un gazebo per un aperitivo serale può costare fino a 450 euro. A Sperlonga, il costo di un ombrellone e due lettini si aggira tra i 20 euro in bassa stagione e i 40 euro in alta stagione. A San Felice Circeo, pur non essendoci dati precisi, i servizi offerti nelle spiagge private contribuiscono a mantenere tariffe elevate, spesso non accessibili a tutte le famiglie. A livello nazionale, l’associazione Altroconsumo rileva che il prezzo medio per ombrellone e due lettini nel 2025 è di circa 35,74 euro al giorno, con un aumento del 6% rispetto all’anno precedente. In alcune località, le tariffe per postazioni di lusso superano i 100 euro giornalieri. Questi aumenti significativi hanno spinto molti consumatori a scegliere spiagge libere o a rinunciare del tutto alla vacanza al mare, con un impatto diretto sul turismo balneare e sull’economia locale. Questa situazione mette in luce una contraddizione: mentre i concessionari pagano canoni modesti per l’occupazione del demanio pubblico, i fruitori finali devono far fronte a prezzi molto elevati per godere di servizi balneari. Una riforma del sistema concessorio e una maggiore attenzione ai bisogni dei cittadini potrebbero contribuire a riequilibrare questa situazione. La situazione attuale delle concessioni balneari italiane mette in luce una forte disomogeneità tra il valore reale delle spiagge e i canoni versati dai concessionari, spesso insufficienti a garantire una gestione sostenibile e trasparente del patrimonio pubblico. Allo stesso tempo, i prezzi sempre più alti per servizi come ombrelloni e lettini penalizzano i consumatori, limitando l’accesso alle spiagge attrezzate e creando un problema sociale che rischia di ridurre la domanda turistica. Una riforma urgente è necessaria per riequilibrare questo sistema: occorrono canoni più equi e aggiornati, gare pubbliche trasparenti, e incentivi per chi investe in qualità e sostenibilità. Solo così sarà possibile garantire una gestione più efficiente del demanio marittimo, tutelando sia gli interessi pubblici sia quelli dei cittadini e degli operatori economici. Il futuro delle spiagge italiane dipende da scelte politiche coraggiose e da un approccio che metta al centro la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, promuovendo un turismo inclusivo e di qualità.