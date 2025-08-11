Lazio – I volontari della Protezione civile in viaggio verso la Campania per aiutare a gestire l’incendio sul Vesuvio

Dieci squadre Antincendio Boschivo della Protezione Civile del Lazio sono in viaggio verso la Campania per supportare le attività di spegnimento del vasto incendio che interessa l’area del Vesuvio. Le prime 5 squadre sono arrivate già ieri sera, pronte per dare il loro sostegno. Da oggi ulteriori convogli raggiungeranno la zona per un impegno complessivo di circa 60 persone con 8 mezzi pick-up e 2 botti, una da 40.000 litri e una da 5.000 litri. «Dieci squadre Antincendio Boschivo della Protezione Civile del Lazio sono in viaggio verso la Campania per supportare le attività di spegnimento del vasto incendio che interessa l’area del Vesuvio. Un impegno complessivo di circa 60 persone con 8 pick-up, con modulo antincendio boschivo e 2 autobotti. Grazie a tutti i nostri volontari e operatori per la loro instancabile dedizione». Ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.