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Casalvieri – Aree produttive: sopralluogo di Consorzio industriale e Comune su via Colle Marracone e via Catallo

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Sopralluogo, nei giorni scorsi, nel cantiere allestito per due arterie strategiche della zona industriale di Casalvieri: via Colle Marracone e via Catallo.
Presenti il commissario straordinario del Consorzio Industriale del Lazio, Prof. Raffaele Trequattrini, il sindaco Franco Moscone e il vicesindaco Stefano D’Agostini. Gli interventi prevedono il rifacimento del manto stradale nei tratti più danneggiati ed il miglioramento della sicurezza per veicoli e pedoni. “Questi lavori rappresentano un passo concreto per rendere più sicura ed efficiente la nostra area produttiva. Ringrazio il Consorzio Industriale del Lazio, la Regione Lazio e tutti i tecnici coinvolti per l’impegno e la collaborazione. Tale intervento, voluto fortemente e per il quale mi sono impegnato personalmente da anni, fa parte del nostro programma di rifacimento delle strade comunali che continueremo a mettere in atto”, dichiara il sindaco Franco Moscone.
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