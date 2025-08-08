I fatti più importanti – Giovedì 7 Agosto

Ecco le notizie più lette della giornata di ieri.
Cassino – Malore improvviso, si accascia e muore in piazza (clicca qui). Regione – Virus West Nile: sesta vittima nel Lazio, morta donna di 83 anni (clicca qui). 3BMETEO.COM: “Nuova ondata di caldo sull’Italia, picchi sino a 37/39°C dal weekend” (clicca qui). Cittaducale – I Carabinieri denunciano una ragazza per abbandono di minore (clicca qui). Anagni/Morolo – Stretta sull’abbandono dei rifiuti: raffica di controlli da parte dei Carabinieri (clicca qui). Incidente sul lavoro, operaio muore travolto da una frana (clicca qui). Ultim’Ora Anagni – Incidente in un distributore provoca grossa perdita di gas, vigili del fuoco sul posto: chiusa l’Anticolana (clicca qui).