CRONACAREGIONE LAZIO

I fatti più importanti – Giovedì 7 Agosto

Irene Mizzoni
Irene Mizzoni
1 MIn Lettura
Ecco le notizie più lette della giornata di ieri.
Cassino – Malore improvviso, si accascia e muore in piazza (clicca qui). Regione – Virus West Nile: sesta vittima nel Lazio, morta donna di 83 anni (clicca qui). 3BMETEO.COM: “Nuova ondata di caldo sull’Italia, picchi sino a 37/39°C dal weekend” (clicca qui). Cittaducale – I Carabinieri denunciano una ragazza per abbandono di minore (clicca qui). Anagni/Morolo – Stretta sull’abbandono dei rifiuti: raffica di controlli da parte dei Carabinieri (clicca qui). Incidente sul lavoro, operaio muore travolto da una frana (clicca qui). Ultim’Ora Anagni – Incidente in un distributore provoca grossa perdita di gas, vigili del fuoco sul posto: chiusa l’Anticolana (clicca qui).
Ferentino – Acquisto Biomedica Foscama: al via il progetto di Special Pharma Lab
Anagni – Furgone in fiamme e … anche il cancello
Ferentino – Don Giuseppe Morosini ricordato dalla sua città nell’anniversario del martirio
Alvito – Ciclista azzannato da un cane, intervengono Carabinieri e ASL
Msgc – Vinti 100 mila euro al SuperEnalotto
TAGGED:
Condividi questo articolo
Articolo precedente Dalla Regione Lazio 3 milioni alle Ater per l’acquisto di unità immobiliari di enti previdenziali
Articolo successivo Virus West Nile – Estese le misure di contenimento e prevenzione anche alla Asl Roma 3
Nessun commento

Seguici

Ultime Notizie

Un nuovo timone, la stessa rotta
EDITORIALE
A 19 anni il futuro non dovrebbe avere un punto finale
EDITORIALE
A 22 anni non si dovrebbe morire così
CRONACA EDITORIALE
Minaccia la moglie con un coltello davanti ai figli: arrestato 40enne a Ceprano
CEPRANO CRONACA