Incidente sul lavoro, operaio muore travolto da una frana

Ennesimo incidente sul lavoro nella giornata di ieri nel corso della realizzazione di un impianto fognario.

E proprio nel corso degli scavi un uomo di 54 anni è stato travolto da una frana che gli ha impedito di poter respirare. La tragedia si è verificata in via Vandra a Rocca d’Evandro a pochi passi dal comune di San Vittore del Lazio. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le prime indagini. Per l’operaio soccorso dai vigili del fuoco che lo hanno estratto da quel cumulo di terra purtroppo non c’è stato niente da fare.