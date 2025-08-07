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Incidente sul lavoro, operaio muore travolto da una frana

Marina Mingarelli
Marina Mingarelli
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Ennesimo incidente sul lavoro nella giornata di ieri nel corso della realizzazione di un impianto fognario.
E proprio nel corso degli scavi un uomo di 54 anni è stato travolto da una frana che gli ha impedito di poter respirare. La tragedia si è verificata in via Vandra a Rocca d’Evandro a pochi passi dal comune di San Vittore del Lazio. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le prime indagini. Per l’operaio soccorso dai vigili del fuoco che lo hanno estratto da quel cumulo di terra purtroppo non c’è stato niente da fare.
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