Crisi Italtractor – Audizione in Regione

Tiero-Maura (FdI): “Italtractor patrimonio importante della regione. A settembre tavolo tecnico per superare la crisi, garantendo la salvaguardia dei posti di lavoro e la ripresa della produzione”.

Si è svolta nella giornata odierna presso la XI CCP Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione un’audizione sulla crisi aziendale della Italtractor Itm Spa di Ceprano (Frosinone). La seduta è stata presieduta dal vicepresidente Daniele Maura, che ha voluto fortemente organizzare l’audizione su un tema molto importante per il territorio della provincia di Frosinone. Per l’occasione erano presenti Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico e Attività produttive della Regione Lazio; Marco Colucci, sindaco di Ceprano; Giampiero Dolce in qualità di delegato di Raffaele Trequattrini, commissario straordinario del Consorzio industriale del Lazio; i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, Unindustria Frosinone ed i vertici della Italtractor Itm spa. “La commissione Sviluppo economico e Attività produttive sta attenzionando la crisi aziendale che investe Italtractor. Parliamo di un’azienda leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione dei cingolati, che sta affrontando una crisi che potrebbe portare alla chiusura di alcuni siti, come quello di Ceprano. Lo stabilimento Italtractor rappresenta un vero valore aggiunto per tutto il territorio laziale e ciociaro in particolare. A nostro avviso occorre dare un nuovo slancio a una realtà presente nel Lazio dal 1970 e che va considerata anche come parte della storia del nostro territorio. Oggi è emersa la volontà di attivare già a partire dal mese di settembre un tavolo tecnico, che avrà come obiettivo quello di favorire un punto di incontro tra le esigenze dell’azienda e quelle dei lavoratori. Ringraziamo l’assessore Roberta Angelilli per l’impegno assunto di programmare nuovi incontri utili a individuare le misure e gli strumenti necessari per superare l’attuale periodo di crisi aziendale. Contiamo inoltre di dare un contributo importante con l’attivazione della Zona logistica semplificata per quest’area, nella speranza che nel breve/medio termine si possano estendere anche alla zona di Frosinone (come pure alle province di Latina e Rieti) i benefici economici e le agevolazioni fiscali della Zes unica. Il nostro impegno è rivolto alla ricerca di soluzioni che garantiscano la continuità aziendale, la salvaguardia dei posti di lavoro e la ripresa della produzione. E su questo presupposto ci adopereremo per favorire una soluzione positiva della crisi, in modo da assicurare soprattutto il mantenimento dei livelli occupazionali dello stabilimento di Ceprano”. Lo dichiarano in una nota congiunta Enrico Tiero e Daniele Maura, presidente e vicepresidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio