Lazio Meridionale fuori dalla Zes – L’on. Grippo (Azione) ha presentato un’interrogazione alla Premier

Sulla vicenda dell’allargamento della Zona Economica Speciale alle Marche e all’Umbria mentre le province del Lazio, in forte sofferenza, sono state incluse nonostante le reiterate richieste, si registra la presentazione di un’interrogazione alla Presidente del Consiglio e ai Ministri interessati da parte della deputata di Azione, Valentina Crippo. “Lo scorso 4 agosto – si legge nell’interrogazione- il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria, le quali risulteranno – una volta concluso l’iter parlamentare – incluse nella ZES unica per il Mezzogiorno; ciò comporterà la possibilità di accedere a tutte le agevolazioni amministrative ed economiche conseguenti, ivi incluse le agevolazioni fiscali per le quali la scorsa legge di bilancio ha stanziato 2,2 miliardi di euro per il 2025; ad oggi, peraltro, circa il 47,4% delle autorizzazioni rilasciate in relazione alla ZES unica hanno riguardato la regione Campania. Da tali meccanismi rimarranno escluse – e quindi geograficamente “accerchiate” – le confinanti province di Frosinone e Latina, storicamente caratterizzate da tessuti industriali sì dinamici ma al giorno d’oggi in grave sofferenza. Sempre più aziende, infatti, fanno ormai ricorso alla cassa integrazione: basti pensare, a titolo esemplificativo, allo stabilimento Stellantis di Cassino, il quale sarà protagonista di nuovo stop produttivo nel mese di agosto; si rischia, dunque, a maggior ragione un’ulteriore “desertificazione” economica anche a causa delle gravi carenze infrastrutturali che le contraddistinguono, oltre ai noti fattori di instabilità internazionale come gli incombenti dazi commerciali, i quali colpiranno anche il farmaceutico che rappresenta uno dei settori trainanti dell’economia locale -: quali iniziative urgenti intendano adottare per salvaguardare la competitività e lo sviluppo industriale delle province di Frosinone e Latina, geograficamente circondate da territori che possono beneficiare degli strumenti previsti dalla ZES unica per il Mezzogiorno ma, a loro volta, escluse da tali meccanismi e agevolazioni.