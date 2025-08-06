POLITICAREGIONE LAZIO

CASO ZES – Ottaviani: sulla Zona economica speciale del Lazio Meridionale ci giochiamo il territorio

chiaro13
chiaro13
2 MIn Lettura
“Sull’inserimento del Lazio meridionale, in particolare delle province di Frosinone e Latina, all’interno della nuova perimetrazione della Zes, la zona economica speciale unica, ci giochiamo il futuro dei nostri territori e, soprattutto, la credibilità dell’intera nostra classe dirigente, intendendosi per tale non solo quella politica, ma anche quella imprenditoriale e sindacale”.
Lo ha detto l’onorevole Nicola Ottaviani (Lega), segretario della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, aggiungendo: “Solo se saremo in grado di fare tutti fronte comune, sarà possibile emendare il disegno di legge che vede l’inserimento dell’Umbria e delle Marche all’interno della Zes, unitamente alle regioni del sud Italia, saltando in modo assolutamente incomprensibile ed irragionevole le province di Frosinone e Latina, che hanno dimostrato in passato di saper utilizzare bene i fondi dell’ex cassa del Mezzogiorno. Se si considera che il piano Marshall, nell’immediato dopo guerra, stanziò risorse per riattivare l’Italia pari ad 1,3 miliardi di dollari, equivalenti ad oggi a circa 17 miliardi di euro, e si tiene conto del fatto che le risorse per la Zes Unica del Mezzogiorno a disposizione per i prossimi anni, unitamente a quelle attuali, supereranno 10 miliardi di euro, allora si può ben comprendere come la Zes rischi di creare delle diseconomie, dimostrando come, plasticamente, l’intervento dello Stato sia in grado di sconvolgere le regole minime dell’economia e, soprattutto, quelle della meritocrazia dei territori. Siamo davanti ad una vera e propria chiamata alle armi, fortunatamente quelle metaforiche, anzi un atto di esistenza in vita, di tutta la classe dirigente delle nostre province”.
Regione – Sanità, approvato l’aggiornamento nomenclature tariffario per specialistica ambulatoriale
Lazio – Sanità, 290mila accessi per ambulatori nel weekend e festivi! 16mila in Ciociaria. Che ne pensate?
Pesca – Invasione del granchio blu, la Regione Lazio corre ai ripari e oggi vertice con il Ministero
Ceprano – Castaldi tuona contro l’Amministrazione Galli: “Approvato un bilancio gonfiato all’inverosimile”
Zes e Tav, due emendamenti alla Finanziaria dell’onorevole Ottaviani. Amata: “Le priorità del territorio all’attenzione del Parlamento”
TAGGED:
Condividi questo articolo
Articolo precedente Ferentino – Uomo di origini nigeriane picchia la compagna, arrestato dai Carabinieri
Articolo successivo Castelliri – Arrestata 38enne: condannata per spaccio di stupefacenti. Deve espiare 2 anni e 8 mesi ai domiciliari
Nessun commento

Seguici

Ultime Notizie

Un nuovo timone, la stessa rotta
EDITORIALE
A 19 anni il futuro non dovrebbe avere un punto finale
EDITORIALE
Minaccia la moglie con un coltello davanti ai figli: arrestato 40enne a Ceprano
CEPRANO CRONACA
Fake news arresto, dopo le scuse il sindaco Mastrangeli va avanti lo stesso: “Doveroso procedere nelle sedi competenti”
FROSINONE POLITICA