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Tribunali minori, proroga fino al 2027: Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano restano aperti

Irene Mizzoni
Irene Mizzoni
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Il Consiglio dei Ministri nella riunione di ieri ha approvato il Decreto Legge sulla Giustizia, dove all’articolo 6, comma 5, è contenuta la proroga al 1° gennaio 2027 dei cosiddetti tribunali non provinciali (Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano).
Nel successivo comma viene anche stanziata la copertura necessaria per il funzionamento degli uffici pari a 1.520.000 euro. La proroga sarà efficace non appena verrà pubblicato il Decreto Legge. “Si conferma la serietà del Governo nazionale e di quello regionale e la capacità di mantenere gli impegni presi. Questa è l’ennesima dimostrazione che mette la parola fine a tante illazioni di chi, quando stava nelle stanze del Ministero della Giustizia, non solo non ha salvaguardato i tribunali ma ha anche deliberato la chiusura del carcere minorile che oggi abbiamo riaperto”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.
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