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Roma – Giubileo dei Giovani, Angelilli: straordinario momento di fede e partecipazione

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La vicepresidente della Regione Lazio: “Ringrazio i volontari della Protezione civile regionale e tutti gli operatori sanitari per l’intenso impegno di questi giorni”
“E’ bellissimo essere qui stasera in rappresentanza della Regione Lazio alla veglia del Santo Padre per il Giubileo dei Giovani. Vedere così tanti ragazzi vivere un così intenso momento di fede rappresenta una speranza per il futuro della nostra società. Auguro a questi giovani di trovare la propria strada e di vivere appieno questi giorni di preghiera e di comunione. Ringrazio i volontari della Protezione civile regionale, Ares 118 e tutti gli operatori sanitari per l’impegno che da giorni stanno mettendo per far accogliere i pellegrini e per far sì che questo bellissimo evento si svolga in sicurezza”. Lo ha dichiarato la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli arrivando a Tor Vergata per partecipare alla veglia di preghiera di Papa Leone XIV in occasione del Giubileo dei Giovani.
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