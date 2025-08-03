Morolo – L’Arpa Lazio attiva una centralina per il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico. Fare Verde esulta

L’Arpa Lazio ha posizionato a Morolo una centralina temporanea per il monitoraggio della qualotà dell’aria.

L’iniziativa riceve il pauso di Fare Verde Morolo, locale espressione dell’associizone ambientalista Fare Verde Provincia di Frosinone Aps che in un post Facebook ha espresso la propria felicità per “l’installazione seppur temporanea della centralina Arpa Lazio. Avremo modo di comparare i nostri dati con i loro – va, infatti, ricordato che Fare Verde ha collocato una propria centralina a Morolo -. Tuttavia c’è sempre qualcosina che ci sfugge: perché la centralina mobile dell’Arpa Lazio non è stata installata nella zona di perimetrazione SIN? Se ce lo avessero chiesto avremmo messo a disposizione gli spazi necessari dentro l’area SIN”.