Lazio – Bando per la creazione di 10 centri polivalenti per l’inclusione di ragazzi e adulti con disturbi autistici

La presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali, Alessia Savo: “Un passo decisivo per inclusione e autonomia ogni Asl della regione ne avrà uno”.

“Il nuovo bando promosso dalla Regione Lazio, su proposta dell’assessore ai Servizi Sociali, Massimiliano Maselli, finalizzato alla creazione di dieci centri polivalenti sul territorio, non è soltanto un investimento concreto (5 milioni di euro), che punta a promuovere l’inclusione sociale e l’autonomia di giovani (a partire dai 16 anni) e adulti affetti da disturbi dello spettro autistico e da disabilità complesse, ma è una nuova visione della presa in carico e del sostegno a queste persone”. Così la presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche Sociali, Alessia Savo (foto), che interviene sulla nuova misura del Governo Rocca, su proposta dell’assessore Maselli, che riguarda la creazione di dieci centri polivalenti, uno per ogni Asl del Lazio.“Questi centri – prosegue la Savo – rappresentano una nuova visione: non solo luoghi di assistenza, ma vere e proprie reti territoriali integrate, capaci di coinvolgere famiglie, istituzioni, enti del terzo settore, scuole, strutture sanitarie, centri per l’impiego, imprese e associazioni. Ogni Asl del Lazio ne avrà uno, garantendo un approccio trasversale e capillare in grado di rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini più fragili, valorizzando competenze, autonomie e percorsi di vita. È solo creando sinergie che possiamo abbattere le barriere dell’isolamento e costruire un sistema inclusivo, accogliente, evoluto. Ringrazio l’assessore Maselli per la sua sensibilità e il grande impegno profuso in questo ambito così importante, e il presidente Francesco Rocca, che con lungimiranza ha improntato il suo governo al sostegno delle fasce più fragili della nostra popolazione”.