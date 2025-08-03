POLITICAREGIONE LAZIO

Lazio – Bando per la creazione di 10 centri polivalenti per l’inclusione di ragazzi e adulti con disturbi autistici

chiaro13
chiaro13
2 MIn Lettura
La presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali, Alessia Savo: “Un passo decisivo per inclusione e autonomia ogni Asl della regione ne avrà uno”.
“Il nuovo bando promosso dalla Regione Lazio, su proposta dell’assessore ai Servizi Sociali, Massimiliano Maselli, finalizzato alla creazione di dieci centri polivalenti sul territorio, non è soltanto un investimento concreto (5 milioni di euro), che punta a promuovere l’inclusione sociale e l’autonomia di giovani (a partire dai 16 anni) e adulti affetti da disturbi dello spettro autistico e da disabilità complesse, ma è una nuova visione della presa in carico e del sostegno a queste persone”. Così la presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche Sociali, Alessia Savo (foto), che interviene sulla nuova misura del Governo Rocca, su proposta dell’assessore Maselli, che riguarda la creazione di dieci centri polivalenti, uno per ogni Asl del Lazio.
Massimiliano Maselli
“Questi centri – prosegue la Savo – rappresentano una nuova visione: non solo luoghi di assistenza, ma vere e proprie reti territoriali integrate, capaci di coinvolgere famiglie, istituzioni, enti del terzo settore, scuole, strutture sanitarie, centri per l’impiego, imprese e associazioni. Ogni Asl del Lazio ne avrà uno, garantendo un approccio trasversale e capillare in grado di rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini più fragili, valorizzando competenze, autonomie e percorsi di vita. È solo creando sinergie che possiamo abbattere le barriere dell’isolamento e costruire un sistema inclusivo, accogliente, evoluto. Ringrazio l’assessore Maselli per la sua sensibilità e il grande impegno profuso in questo ambito così importante, e il presidente Francesco Rocca, che con lungimiranza ha improntato il suo governo al sostegno delle fasce più fragili della nostra popolazione”.
FOCUS – A luglio l’occupazione torna a crescere
Anagni – Attivazione delle progressioni per il personale, la Cisl Fp scrive al Comune
Protocollo di intesa Regione Lazio-Comune di Frosinone per completare le opere pubbliche di urbanizzazione nei piani di zona
Frosinone – Consiglio Generale Cisl Fp: “Impegno e partecipazione per lavoratori e lavoratrici”
START al nuovo corso del Pd. L’altra faccia del partito alla prova del cambiamento
TAGGED:
Condividi questo articolo
Articolo precedente Roma – Detenuto muore a Regina Coeli. Il Sappe: “Una tragedia, ma sottovalutati appelli del sindacato”
Articolo successivo Latina – Polizza assicurativa col raggiro, i Carabinieri denunciano un trentottenne di Napoli per truffa
Nessun commento

Seguici

Ultime Notizie

Un nuovo timone, la stessa rotta
EDITORIALE
A 19 anni il futuro non dovrebbe avere un punto finale
EDITORIALE
Fake news arresto, dopo le scuse il sindaco Mastrangeli va avanti lo stesso: “Doveroso procedere nelle sedi competenti”
FROSINONE POLITICA
Incidente sulla Flacca a Gaeta, morto anche Eugenio Vellotti: la tragedia fa due vittime
CRONACA