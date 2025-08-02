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I fatti più importanti – Venerdì 1 Agosto

Irene Mizzoni
Irene Mizzoni
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Ecco le notizie più lette della giornata di ieri.
Al porto di Civitavecchia sequestrati 50 chili di cocaina, erano nascosti in un container proveniente dall’Ecuador (clicca qui). Consiglio Lazio – Approvate le norme collegate all’assestamento di bilancio (clicca qui). Dalla Regione sette milioni di euro all’Ater di Frosinone (clicca qui). Cassino – Attentato incendiario ad un negozio, 3 arresti (clicca qui). Ponza – Un chilo di cocaina nascosto in mare, individuato e sequestrato dalla Finanza (clicca qui).
Sora – Cuore Bianconero al bivio: la proprietà lascia, ora la città deve rispondere
Roma – Corse clandestine, rafforzati i controlli
Fumone – L’olio genuino ciociaro riscatta il Made in Italy!
FOCUS – Traffico illegale di uccelli, sette arresti nell’operazione “Vedi Napoli e poi vola” (video)
Regione – Medico molestatore sotto processo continua ad abusare delle pazienti
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