Frosinone – Sindacati degli ambulanti: “Riportare il mercato settimanale del giovedì al Casaleno”

Il 10 luglio si è svolto un incontro tra i rappresentanti del settore commercio su aree pubbliche e l’amministrazione comunale, alla presenza dell’assessore Avv. Mario Crieco, in merito al tema sulla sicurezza del settore alimentare all’interno del mercato settimanale del giovedì. E all’interno del confronto è emersa, clamorosa, la richiesta formale dei rappresentanti sindacali di riportare il mercato settimanale nell’area del Casaleno (Viale Olimpia) viste le numerose problematiche esistenti nell’attuale area di Viale Europa. Senza dimenticare che dal trasferimento del mercato dal Casaleno nella nuova ubicazione si sono persi circa ottanta banchi.

“Egregio Signor Sindaco – scrivono Ambulanti Oggi, ANVA-Confesercenti, AGSPA, FIVA-Confcommercio, ANA-UGL – in riscontro all’incontro tenutosi nella Casa Comunale lunedì, convocato dall’Assessore alle AA.EE. e PP. Avv. Mario Crieco, insieme al personale dell’ufficio, nella quale ci è stato richiesto un parere in merito alla Nota della Polizia Locale che informava su problemi di sicurezza nel mercato del giovedì, settore alimentare e precisamente in Viale Austria ci sono state illustrate due alternative”. Entrano nello specifico i rappresentanti degli esercenti del mercato settimanale. La prima alternativa. “Trasferimento dei banchi di Viale Austria nei posteggi resosi liberi per cessazione o revoca nella zona del settore alimentare, vicino alla produzione propria (piantine da orto e prodotti ittici) per la precisione vicino alla rotonda grande”. Seconda ipotesi. “Restringimento degli stalli di Viale Austria, lasciando una corsia per il transito dei pedoni e dei mezzi di soccorso di almeno 5 (cinque) metri”. Dinanzi a tali richieste la risposta dei rappresentanti sindacali è stata netta. “Ciò premesso, non essendo noi dei tecnici sui temi della sicurezza, possiamo esprimere delle considerazioni di politica sindacale a tutela della categoria rappresentata: a) Il mercato del giovedì, dal giorno del trasferimento provvisorio, da Viale Olimpia a Località Selva Piana, non ha subito variazioni o modifiche, pertanto se non c’erano problemi di sicurezza all’epoca (2017), non dovrebbero esserci neanche oggi”. Prima sottolineatura. “Lamentiamo – chiariscono sul tema sicurezza – invece e abbiamo ripetutamente segnalato, in tutte le riunioni, il transito nel mezzo del mercato di auto, non solo di residenti, i quali transitano nella mattinata più di una volta, bensì anche di consumatori che si recano vicino ai banchi del mercato per fare acquisti e caricare in macchina. Su ciò invitiamo ad intervenire”. Altro chiarimento che evidenzia la crisi dallo spostamento del mercato dall’area del Casaleno. “Il mercato, dal giorno del trasferimento provvisorio (2017) ad oggi, ha subito un forte calo di consumatori, dato supportato anche dalle numerose cessazioni presentate e dalle altrettanto numerose revoche per superamento delle assenze o mancato versamento del CUP”. La proposta. “Occorre un rilancio del mercato del giovedì e riportandolo ai fasti degli anni precedenti al 2017, come era nell’area del Casaleno sottolineata anche da importanti servizi televisivi visto che si trattava di un mercato del Comune capoluogo di provincia con un bacino di utenza di oltre 25/26 Comuni intorno. Il nostro obiettivo è far tornare il mercato settimanale del Casaleno come il più importante ed economico della Regione Lazio.” Ed ecco la clamorosa iniziativa da sottoporre all’amministrazione. “Le scriventi Associazioni presenti sul territorio, in nome e per conto degli Operatori ambulanti che frequentano la piazza di Frosinone nel mercato settimanale del giovedì, con l’intento di agevolare i cittadini e i consumatori, propongono unitariamente, il ripristino del mercato in Località Casaleno (Viale Olimpia)”.