Anagni – Servizio Bike Sharing: il silenzio assordante del centrodestra sulle biciclette sparite

Da tempo le biciclette del servizio di bike sharing, un tempo fiore all’occhiello della mobilità sostenibile nel centro storico, sono scomparse dagli stalli di viale Regina Margherita e del parcheggio di San Giorgetto.

Un investimento significativo dell’amministrazione di centrosinistra, finanziato dalla Regione Lazio, che aveva come obiettivo la creazione di una rete di imprese anagnine e la promozione di una mobilità alternativa e green, sembra ormai naufragato nel nulla sotto le attuali amministrazioni di centrodestra. Il progetto, primo nel suo genere in provincia di Frosinone, era stato accolto con entusiasmo dalla cittadinanza e dalle attività commerciali locali, ma oggi il servizio è praticamente inesistente. Le biciclette sono sparite e nonostante le ripetute denunce da parte delle forze politiche di opposizione – PD, Sinistra Italiana, M5S e Possibile di Anagni – non c’è ancora nessuna risposta ufficiale da parte del centrodestra. Nessuno spiega che fine abbiano fatto le biciclette, pagate con fondi pubblici, né se e quando il servizio sarà ripristinato. Anche se il bike sharing viene ancora pubblicizzato, come accaduto lo scorso anno durante le feste patronali, di fatto è un servizio scomparso da tempo. Il silenzio dell’amministrazione su questo tema, così come su tutta la questione della mobilità sostenibile, è diventato ormai assordante. Non emerge alcuna strategia concreta per un trasporto alternativo all’automobile o per una mobilità meno inquinante. Al contrario, l’unica “proposta” che si sente è il rumore dei “martelli pneumatici” con la realizzazione di nuovi parcheggi auto, spesso in luoghi discutibili e con costi esorbitanti, o le solite promesse di infrastrutture mai realizzate. I cittadini di Anagni meritano trasparenza e risposte. È ora che il centrodestra spieghi chiaramente cosa sia accaduto al servizio di bike sharing e quali siano i progetti futuri per una mobilità sostenibile in città. Anna Ammanniti