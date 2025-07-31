CRONACAREGIONE LAZIO

Virus West Nile – Tre nuovi casi nel Lazio

Irene Mizzoni
Irene Mizzoni
1 MIn Lettura
La Regione Lazio comunica che, nelle ultime ventiquattro ore, 3 persone hanno contratto il Virus West Nile: una ha sintomi con febbre, mentre 2 hanno riscontrato la sindrome neurologica. A certificarlo sono le analisi effettuate dal laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.
Due dei nuovi casi sono stati registrati a Cisterna di Latina e uno a Sabaudia. Con questi ultimi accertamenti, nel 2025 le conferme diagnostiche di positività di infezione da West Nile Virus salgono a 61. Nel dettaglio: • 57 casi monitorati dalla Asl di Latina; • due casi monitorati dalla Asl Roma 6; • un caso monitorato dalla Asl di Frosinone; • un caso registrato fuori regione, con probabile esposizione nella provincia di Caserta.   Di seguito, la suddivisione dei 61 casi di Virus West Nile:   • 19 pazienti sono ricoverati in reparti ordinari; • 6 persone sono state dimesse; • 30 pazienti sono in cura presso il proprio domicilio; • 3 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva; • 3 decessi
Alvito – Giovane studentessa aggredita da un branco di cani randagi: tanto spavento. Il sindaco ordina l’accalappiamento
San Giovanni Incarico – Rissa dopo la manifestazione, due in ospedale. Indagini in corso
Frosinone – Consulta Provinciale degli Studenti, Antonio Garibaldi (Liceo Scientifico Sora) confermato alla presidenza
Frosinone – Omicidio Pompili: Gloria conosceva il suo killer, sequestrati i vestiti della ragazza
Provincia – Weekend di vaccinazione in Ciociaria, ecco dove e come
TAGGED:
Condividi questo articolo
Articolo precedente Al Bambin Gesù neonata con tumore di 800 grammi: salvata grazie a un doppio intervento prima e dopo la nascita
Articolo successivo Frosinone – Si allontana da casa e scompare, si cerca Koli
Nessun commento

Seguici

Ultime Notizie

Un nuovo timone, la stessa rotta
EDITORIALE
A 19 anni il futuro non dovrebbe avere un punto finale
EDITORIALE
Incidente sulla Flacca a Gaeta, morto anche Eugenio Vellotti: la tragedia fa due vittime
CRONACA
Lite tra due tredicenni al parco di Ceccano, una ragazza finisce al pronto soccorso
CRONACA