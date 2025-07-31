Virus West Nile – Tre nuovi casi nel Lazio

La Regione Lazio comunica che, nelle ultime ventiquattro ore, 3 persone hanno contratto il Virus West Nile: una ha sintomi con febbre, mentre 2 hanno riscontrato la sindrome neurologica. A certificarlo sono le analisi effettuate dal laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

Due dei nuovi casi sono stati registrati a Cisterna di Latina e uno a Sabaudia. Con questi ultimi accertamenti, nel 2025 le conferme diagnostiche di positività di infezione da West Nile Virus salgono a 61. Nel dettaglio: • 57 casi monitorati dalla Asl di Latina; • due casi monitorati dalla Asl Roma 6; • un caso monitorato dalla Asl di Frosinone; • un caso registrato fuori regione, con probabile esposizione nella provincia di Caserta. Di seguito, la suddivisione dei 61 casi di Virus West Nile: • 19 pazienti sono ricoverati in reparti ordinari; • 6 persone sono state dimesse; • 30 pazienti sono in cura presso il proprio domicilio; • 3 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva; • 3 decessi