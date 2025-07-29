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Pnalm – Flusso turisti regolamentato su alcuni sentieri per tutelare l’orso: solo 10 escursionisti al giorno e a pagamento

chiaro13
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Da sabato 2 agosto a domenica 21 settembre torna la regolamentazione del flusso turistico sui sentieri C5 e B4, per la tutela dell’orso bruno marsicano.
“Come sempre, e così come avvenuto, una settimana fa, per il camoscio – spiegano dal Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise -, in estate arriva il numero chiuso su alcuni sentieri particolarmente delicati per la presenza dell’Orso bruno marsicano. I sentieri interessati dal numero chiuso percorrono aree di particolare interesse ed importanza vitale per la conservazione dell’orso bruno marsicano ed è quindi fondamentale nel periodo estivo limitare e controllare la fruizione escursionistica. La regolamentazione riguarda un tratto congiunto di 2 dei 153 sentieri ufficiali del Parco: C5 e il B4 nel tratto fra il valico della Val Callano (incrocio R7) e Valle Carbonara (incrocio Q2). L’accesso a questi sentieri, a partire dal 2 agosto, sarà consentito a massimo 10 persone al giorno, il giovedì, venerdì e sabato, esclusivamente prenotando un’escursione guidata con le Guide qualificate incaricate dal Parco per l’espletamento di tale servizio. Le escursioni sono a pagamento”.
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