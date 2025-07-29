Nuovo ospedale di Avezzano: via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Dopo decenni di attese e di speranze, il nuovo Ospedale di Avezzano è sempre più vicino. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (massimo organo tecnico del Ministero delle Infrastrutture) ha approvato il progetto presentato dalla Asl Avezzano – Sulmona – L’Aquila. Dopo il recepimento delle prescrizioni, entro l’anno si potrà andare a gara con l’appalto integrato. Per il presidente nella Regione Abruzzo, Marco Marsilio: “dopo l’Accordo di Programma del luglio 2023 con il Ministro della Salute, questo era il passaggio fondamentale per entrare nella fase operativa. La costruzione di un nuovo ospedale della Marsica capace di rispondere ai bisogni sanitari della popolazione, realizzato secondo le più moderne tecnologie, è sempre più vicina. Ringrazio i vertici aziendali e tutti i tecnici che insieme all’assessore Verì e ai suoi uffici hanno lavorato a questo obiettivo, a cominciare dal DG uscente, il prof. Ferdinando Romano, che non poteva concludere nella maniera migliore i suoi quattro anni di mandato”.

“Un ottimo gioco di squadra istituzionale – sottolinea il sindaco Giovanni Di Pangrazio – Con il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si compie un altro passo fondamentale verso la realizzazione del nuovo ospedale di Avezzano. È un traguardo importante per tutto il territorio, frutto di un lungo percorso che ha avuto una svolta decisiva a partire dalla conferenza del Castello Orsini, nell’ottobre 2023, organizzata da Regione Abruzzo, Comune di Avezzano e Asl. Ringrazio il presidente Marco Marsilio per l’attenzione mostrata lungo tutto l’iter, l’allora presidente della Commissione Sanità Mario Quaglieri e il manager Romano per l’impegno concreto. Il Comune ha fatto la sua parte, approvando in tempi rapidi l’accordo di programma con la Asl e autorizzando la vendita dei terreni comunali, operazione che ha portato nelle casse dell’ente oltre 2 milioni e 700 mila euro, aprendo la strada al risultato odierno. Ora guardiamo con fiducia alla gara d’appalto, che ci auguriamo possa partire entro il 2025. Avezzano avrà un ospedale moderno, sicuro ed efficiente, a servizio della salute di quasi 200 mila persone”. Nel frattempo, tutte le energie devono essere concentrate su un obiettivo: far funzionare al meglio l’attuale ospedale e garantire, ogni giorno, la tutela della salute dei cittadini.