A Fiuggi il Meeting 2026 di “Yoga della Risata e Oltre”: tre giorni tra benessere e ricerca

Dall’11 al 13 settembre l’Hotel Villa Lina ospiterà l’incontro dedicato al tema “Ritornare alle origini”, con esperienze, ospiti internazionali e un confronto con la ricerca scientifica.

Fiuggi si prepara ad accogliere il Meeting 2026 dell’Associazione Yoga della Risata e Oltre. Dall’11 al 13 settembre, l’Hotel Villa Lina ospiterà tre giornate dedicate al benessere, alla relazione e alla consapevolezza, con il tema “Ritornare alle origini” al centro degli incontri.

L’appuntamento riunirà Teacher, Ambassador, professionisti e operatori del benessere provenienti da diverse regioni italiane, insieme a ospiti e collegamenti internazionali. Un’occasione per approfondire il valore della risata attraverso esperienze, momenti di confronto e nuove prospettive sul benessere.

Il programma spazierà dalla Psicogioia Dinamica® alla clownterapia, dalla psicologia all’arte e al movimento, fino alle nuove applicazioni dello Yoga della Risata. Un percorso che metterà in relazione pratiche, esperienze e conoscenze diverse, con l’obiettivo di esplorare il ruolo della risata nella vita personale e nelle relazioni.

Particolare attenzione sarà dedicata al dialogo con la ricerca scientifica. Tra i contributi previsti, quello del professor Fausto Caruana, neuroscienziato del CNR, studioso della risata e coautore del volume Perché ridiamo. Alle origini del cervello sociale.

Tra i momenti più attesi del Meeting, domenica 13 settembre, ci sarà inoltre il collegamento dall’India con il Dr. Madan Kataria e Madhuri Kataria, fondatori della Laughter Yoga International.

L’iniziativa sarà anche un’occasione per valorizzare Fiuggi e il territorio ciociaro, con attività ed esperienze che porteranno i partecipanti anche fuori dagli spazi dell’Hotel Villa Lina.

Il Meeting 2026 dell’Associazione Yoga della Risata e Oltre si svolgerà dall’11 al 13 settembre 2026, presso l’Hotel Villa Lina di Fiuggi.

Per informazioni: Associazione Yoga della Risata e Oltre. Presidente Laura Toffolo, tel. +39 320 2779005, e-mail info@yogadellarisata.it. Ufficio Stampa, Comunicazione & Media: Giancarlo Pacitto, tel. +39 392 1534511, e-mail ufficiostampa@yogadellarisata.it. Sito: http://www.yogadellarisata.it